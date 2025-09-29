نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لغة الأرقام قبل القمة.. إحصائيات تكشف أسرار الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه الأنظار إلى مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025/ 2026 التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، حيث يدخل الفريقان اللقاء بأوضاع متباينة، لكن لغة الأرقام تكشف الكثير من التفاصيل قبل الصدام المنتظر.

أرقام القطبين في الدوري

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات، بعد أن حقق 5 انتصارات وهو الأكثر فوزًا حتى الآن، بينما تعادل في مباراتين وخسر واحدة.

سجل الفارس الأبيض 12 هدفًا بمعدل (1.5 هدف لكل مباراة) ليصبح ثاني أقوى هجوم بعد المصري، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط ليظهر بصلابة دفاعية واضحة، بينما حصل لاعبو الزمالك على 19 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

في المقابل، الأهلي يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة من 7 مباريات، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 وخسر واحدة.

سجل لاعبو الأهلي 11 هدفًا بمعدل (1.6 هدف لكل مباراة) واستقبلت شباكه 8 أهداف وهذا معدل كبير بالنسبة لفريق يبحث عن التتويج باللقب، بينما حصل لاعبوه على 11 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

الفوارق الفنية في الأرقام

تكشف الإحصائيات الرقمية عن بعض الفوارق الفنية بين الفريقين، حيث يتفوق الأهلي في معدل التسديدات على المرمى بواقع 5.3 تسديدة في المباراة مقابل 4.3 للزمالك، كما يمتلك نسبة استحواذ أعلى تصل إلى 63.3% مقابل 57.3% للفريق الأبيض.

أما بالنسبة للتمريرات، يبلغ متوسط تمريرات الأهلي 389.6 تمريرة صحيحة بدقة 83.4%، مقابل 366.4 تمريرة للزمالك بدقة 84.2%. أما في التمريرات الطويلة الناجحة، حقق الأهلي 24.7 تمريرة بمعدل 56.7%، مقابل 27.9 تمريرة ناجحة للزمالك بنسبة 57.9%.

تفوق دفاعي للزمالك

الدفاع يظهر تفوق الزمالك، حيث خرج الفارس الأبيض بشباك نظيفة في 5 مباريات بالدوري حتى الآن، مقابل مباراتين فقط للأهلي، معدل استقبال الأهداف يبلغ 0.5 للزمالك مقابل 1.1 للأهلي.

أما في الأرقام الأخرى، يتقارب الفريقان في التصديات (1.6 لكل مباراة)، بينما يتفوق الزمالك في الالتحامات الناجحة بنسبة 54.3% مقابل 52.7% للأهلي. في المقابل، يرتكب الزمالك معدل أخطاء أكبر (12.5 خطأ في المباراة) مقارنة بـ10.4 للأهلي.

صراع الأرقام الفردية

وفي صراع الأرقام الفردية، يبرز نجم الزمالك الفلسطيني عدي الدباغ كأكثر لاعبي الفريقين تسجيلًا للأهداف هذا الموسم برصيد 3 أهداف ليصبح الورقة الهجومية الأهم للأبيض قبل القمة، ويأتي أحمد زيزو لاعب الأهلي في المرتبة الثانية بعده برصيد هدفين لكنه يغيب عن لقاء القمة 131.

بينما يعد محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي هو الأكثر صناعة للأهداف بـ3 تمريرات حاسمة بالتساوي مع البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، وسيحاول كلاهما الانفراد بهذا الرقم حال صناعة أهداف في القمة 131.

في النهاية تبقى مباريات القمة حالة خاصة لا تخضع لحسابات مسبقة، فالأرقام والإحصائيات قد تروي جانبًا من القصة، لكن النتيجة داخل الملعب لا ترتبط بها بشكل مباشر، إذ تحسمها تفاصيل اللحظة وروح اللاعبين.