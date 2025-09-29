نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة بث مباشر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مجانًا دون فلووووس⚽ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة بث مباشر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مجانًا دون فلووووس⚽.

تترقب الجماهير المصرية والعربية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم على استاد القاهرة، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، حيث يسعى الأهلي لتعزيز صدارته والزمالك للعودة بقوة.

تعرف على تاريخ المواجهات، أبرز الأرقام، وأهمية اللقاء.

مواجهة جديدة بين الغريمين التقليديين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، مساء اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، إلى استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن قمة كروية مرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، تمثل محطة حاسمة للفريقين في مشوار البطولة، سواء على مستوى المنافسة على القمة أو في تعزيز الثقة قبل الدخول في المراحل الأكثر صعوبة من الموسم.

تاريخ طويل من المنافسة

يملك لقاء الأهلي والزمالك تاريخًا عريقًا يضفي على المواجهة طابعًا خاصًا يتجاوز حدود النقاط الثلاث.

فقد تقابل الفريقان في 241 مباراة بمختلف البطولات، نجح الأهلي في الفوز بـ105 مواجهات، بينما حسم الزمالك 56 مباراة لصالحه، في حين انتهت 80 مباراة بالتعادل.

على صعيد الدوري الممتاز تحديدًا، لعب الفريقان 130 مباراة، تفوق الأهلي في 50 منها، بينما فاز الزمالك في 29، وكان التعادل حاضرًا في 51 لقاء.

وخلال هذه المباريات، سجل الأهلي 170 هدفًا مقابل 117 هدفًا للزمالك.

أكبر الانتصارات في تاريخ القمة

شهدت مواجهات الأهلي والزمالك عبر التاريخ نتائج تاريخية لا تُنسى.

أبرزها فوز الأهلي بنتيجة 6-1 في موسم 2001-2002، وهو الفوز الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين بالدوري.

كما تفوق المارد الأحمر بنتيجة 5-3 موسم 2021-2022، إضافة إلى انتصارات أخرى بنتيجة 4-1 في موسمي 1960-1961 و2022-2023، و4-2 في موسمي 1953-1954 و2004-2005.

أما الزمالك، فقد كان أكبر فوز له على الأهلي بنتيجة 3-1، وحقق هذه النتيجة في أربع مناسبات.

أهمية المباراة للفريقين

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد نتائجه الإيجابية في الأسابيع الماضية، حيث يسعى لعودة هيمنته على القمة وتعزيز فرصه في الحفاظ على اللقب.

أما الزمالك، فيعتبر المباراة فرصة ذهبية للصدارة والمنافسة بقوة وإثبات قدرته على الانتصار على غريمه التقليدي في سباق الدوري.

فوز الزمالك الليلة لا يمنحه فقط ثلاث نقاط، بل يمنحه دفعة معنوية هائلة تعيده إلى صدارة الدوري وتمنح جماهيره الثقة.

جماهيرية القمة وأجواء ساخنة متوقعة

تعتبر مواجهة الأهلي والزمالك حدثًا استثنائيًا في الكرة المصرية والعربية، إذ تحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة داخل مصر وخارجها.

وتحرص جماهير الناديين على التواجد بكثافة في المدرجات، مما يمنح المباراة أجواءً استثنائية من الحماس والإثارة.

ومع تزايد المنافسة على الصدارة هذا الموسم، ينتظر أن تكون الأجواء مشحونة بالندية داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

تصريحات ما قبل اللقاء

أكد الجهاز الفني للأهلي أن الفريق يدخل المباراة بتركيز شديد ورغبة واضحة في حسم النقاط الثلاث لمواصلة الانفراد بالقمة.

في المقابل، شدد الجهاز الفني للزمالك على أن اللاعبين على أتم استعداد لتقديم أداء قوي يليق باسم النادي، مؤكدًا أن الفوز في هذه المباراة سيغير الكثير في مسار الموسم.

التغطية الإعلامية والبث المباشر

تحظى مباراة القمة بتغطية إعلامية ضخمة من جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية، إلى جانب النقل المباشر عبر القنوات الفضائية الرياضية.

ومن المتوقع أن يتابع اللقاء ملايين المشاهدين من مختلف دول العالم العربي، ما يعكس المكانة التاريخية لهذه المواجهة.

سيناريوهات محتملة للقاء

في حال فوز الأهلي: يقترب من تحسين نتائجه و ويؤكد تفوقه التاريخي على الزمالك.

في حال فوز الزمالك: ينعش آماله في حصد اللقب ويعيد التوازن لمشواره بالدوري.

في حال التعادل: يخدم الفرق الأخرى المنافسة على القمة، ويؤجل حسم الصدارة.

مباراة خارج التوقعات

رغم الأرقام والإحصائيات التي تميل كفتها للأهلي، إلا أن مباريات القمة دائمًا ما تكون خارج التوقعات.

فالتاريخ يشهد أن الفوارق الفنية بين الفريقين كثيرًا ما تذوب في مثل هذه المواجهات، ليبقى الحسم معلقًا بقدرة اللاعبين على استغلال الفرص والتعامل مع الضغط النفسي والجماهيري.