نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أرقام وأهداف الأجانب في مواجهات الأهلي والزمالك قبل القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية مساء اليوم الاثنين، صوب استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف في الثامنة مساءً قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) بين الأهلي والزمالك، في النسخة رقم 67 من البطولة.

أهداف الأجانب في القمة

قبل انطلاق مواجهة الليلة، سطر اللاعبون الأجانب تاريخًا بارزًا في مباريات القمة، بعدما أحرزوا 37 هدفًا خلال المواجهات السابقة.

أجانب الأهلي سجلوا 20 هدفًا.

أجانب الزمالك أحرزوا 17 هدفًا.

ويُعد المغربي أشرف بن شرقي آخر لاعب أجنبي تمكن من هز شباك الأهلي بقميص الزمالك، فيما كان المهاجم محمود بنتايج آخر من سجل للفريق الأحمر في شباك القلعة البيضاء.

طاقم تحكيم إسباني لإدارة اللقاء

يقود المباراة المرتقبة طاقم تحكيم دولي من إسبانيا، يتقدمه الحكم سيزار سوتو جرادو (45 عامًا)، ويساعده كل من:

إيفان ماسو جراندو (مساعد أول)

أنطونيو رامون مورينو (مساعد ثانٍ)

أليخاندرو رويز (حكم رابع)

خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز (تقنية الفيديو VAR)

وجود طاقم أوروبي لإدارة المباراة يأتي في إطار الحرص على توفير أكبر قدر من العدالة والحياد في هذه المواجهة الجماهيرية التي دائمًا ما تحظى بمتابعة واسعة.

القنوات الناقلة والاستوديو التحليلي

تنقل شبكة أون تايم سبورتس المباراة حصريًا على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى، مع تخصيص استوديو تحليلي موسع قبل انطلاق المباراة وبعد انتهائها، يشارك فيه نخبة من نجوم الكرة المصرية السابقين لتحليل أحداث القمة وتقديم قراءة فنية لأداء الفريقين.