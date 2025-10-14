بتكلفة 30 ألف ريال عماني بهلاء ــ من مؤمن الهنائي: وقع فريق وادي سيفم التابع لنادي بهلاء اتفاقية تنفيذ مشروع تعشيب ملاعبه بالعشب الطبيعي، مع شركة مزن الخير المتكاملة للتجارة بحضور رئيس الفريق علي بن سالم الشكيلي وعدد من أعضاء الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المنفذة حمد بن سعيد القريني، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الفريق لتطوير بنيته الأساسية وتهيئة البيئة الرياضية الآمنة والمحفزة للاعبين بما يتماشى مع توجهات تطوير الفرق الأهلية وتعزيز جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة . ويأتي تنفيذ المشروع بعد تعرض ملاعب الفريق السابقة المزروعة بالعشب الصناعي للتصحر، الأمر الذي جعل الحاجة ملحة لتجديدها بالعشب الطبيعي لضمان جودة الأداء واستمرارية النشاط الرياضي ويعد فريق وادي سيفم من الفرق الأهلية النشطة التابعة لنادي بهلاء وله حضور مميز في مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية على مستوى الفرق الأهلية بالنادي كما له مشاركات خارجية تمثلت في فريق سيفم للمسير والمغامرات الذي يتبع الفريق . وأوضح رئيس الفريق علي بن سالم الشكيلي أن تكلفة مشروع إعادة تعشيب (الملعب الرئيسي والملعب الرديف) تتجاوز ثلاثين ألف ريال عماني، ومن المقرر تنفيذه خلال فترة تتراوح بين سبعة إلى تسعة أشهر مشيرا إلى أن إدارة الفريق تعتزم تنفيذ خطة تطوير شاملة لمرافق الفريق بعد الانتهاء من التعشيب في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات خلال المرحلة القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وادي سيفم ببهلاء يوقع اتفاقية لتعشيب ملاعبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.