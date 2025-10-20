نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس غزل المحلة: محمود الخطيب تحدث معنا للتعاقد مع محمود صلاح لاعب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي تحدث معه للتعاقد مع محمود صلاح لاعب الفريق.

وقال خليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: محمود صلاح تم التفاوض مع الخطيب من فترة لانتقال اللاعب إلى الاهلي ولكن المفاوضات توقفت

واضاف: محمود صلاح من ناشئين المحلة، وهناك ٦ لاعبين من ناشئين المحله يلعبون في الفريق الأول وهذا هو هدفنا تواجد عدد كبير من اللاعبين في الفريق الأول

وتابع:كان هناك مفاوضات مع الخطيب ولكن توقفت، وكان هناك أكثر من لاعب كان من المفترض ان ينتقلون لعدد من الفريق ولكن تمسكنا بهم لاحتياجات الفني إلى خدماتهم