تشكيل السد القطري أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني سيرخيو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق الهلال السعودي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "المملكة أرينا" في المملكة العربية السعودية، مباراة الهلال ضد السد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل السد القطري الرسمي أمام الهلال السعودي

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: بيدرو، الحماويندي، كلاودينهو.

خط الوسط: طارق سلمان، جيوفاني، محمد كامارا، دوس سانتوس، أوتافيو.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، أكرم عفيف.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد القطري في دوري أبطال آسيا

ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال السعودي أمام نظيره السد القطري عبر قناة bein Sports 2HD، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية 5 التي أعلنت اذاعتها أيضًا لمباريات دوري أبطال آسيا.