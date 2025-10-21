نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي برشلونة الإسباني من تحقيق الفوز أمام نظيره أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "مونتجويك" في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

افتتح فيرمين لوبيز أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من لامين يامال إلى لوبيز الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع كوستينها ثم ريتيوس وسكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 39، بعد تمريرة من بيدرو فيرنانديز إلى لوبيز الذي راوغ المدافع بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص أيوب الكعبي الفارق لصالح أولمبياكوس في الدقيقة 54 عن طريق ركلة الجزاء، نفذها الكعبي بتسديدة قوية، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وعزز لامين يامال التقدم بالهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء، نفذها لامين بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أسفل منتصف المرمى.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الرابع لصالح برشلونة عن في الدقيقة 74، بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي إلى راشفورد الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 76، سجل فيرمين لوبيز الهدف الخامس لصالح برشلونة والثالث له في اللقاء، بعد تسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز ماركوس راشفورد الهدف السادس لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 79، بعد تمريرة من بيدري إلى راشفورد الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

