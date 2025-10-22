نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يضرب أتلتيكو مدريد برباعية مدوية ويواصل التألق في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل آرسنال الإنجليزي عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا عريضًا على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لموسم 2025-2026.

نتيجة مواجهة آرسنال وأتلتيكو مدريد في الشامبيونزليج

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم سيطرة آرسنال على مجريات اللعب، قبل أن يترجم الجانرز تفوقهم إلى أهداف متتالية في الشوط الثاني.

وافتتح المدافع البرازيلي جابرييل ماجاليس التسجيل لآرسنال في الدقيقة 57 بعد تمريرة متقنة من ديكلان رايس، ليمنح فريقه التقدم المستحق.

وفي الدقيقة 64، ضاعف البرازيلي جابرييل مارتينيلي النتيجة لصالح الجانرز بعد صناعة رائعة من سيكلي.

بعدها بثلاث دقائق فقط، أضاف المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة 67، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليختتم الرباعية في الدقيقة 70 بعد تمريرة مميزة من جابرييل ماجاليس.

وبهذا الانتصار الكبير، رفع آرسنال رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققًا العلامة الكاملة في مشواره الأوروبي حتى الآن، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.