قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع ‏الفريقين غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

ضمت قائمة الفريق كلًّا من:‏ ‏محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ‏وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد ‏مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏

ويعود الأهلي لخوض مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق إيجل نوار بهدف دون مقابل، في ذهاب ‏دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

