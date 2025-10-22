نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يكتسح السد القطري بثلاثية في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في تحقيق الفوز على نظيره السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانطلقت أحداث مباراة الهلال السعودي ضد السد القطري، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا.

أحداث مباراة الهلال ضد السد في دوري الأبطال

حاول لاعبو فريق الهلال ضمن أحداث الشوط الأول، زيادة الفعالية الهجومية والضغط على لاعبي السد.

وفي الدقيقة 25 من الشوط الأول، سجل اللاعب يوسف أكتشيشيك الهدف الأول لصالح فريق الهلال السعودي.

وأضاف خاليدو كوليبالي مدافع فريق الهلال الهدف الثاني في مرمى السد القطري عند الدقيقة 40 من الشوط الأول بأسيست من روبين نيفيز.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم الهلال السعودي على نظيره السد بهدفين دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل فيرمينو لاعب السد القطري الهدف الأول في مرمى الهلال عند الدقيقة 63.

ثم نجح سافيتش في تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق الهلال السعودي، وذلك في الدقيقة 81 من الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة.

