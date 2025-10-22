نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، فوزا كبيرا على نظيره السد القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

أهداف مباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا

افتتح التسجيل في الدقيقة 25 من الشوط الأول، اللاعب يوسف أكتشيشيك لصالح فريق الهلال السعودي.

وسجل خاليدو كوليبالي مدافع فريق الهلال الهدف الثاني في مرمى السد القطري في الدقيقة 40 من الشوط الأول بعد تمريرة من روبين نيفيز.

وأحرز فيرمينو لاعب السد القطري الهدف الأول في شباك الهلال عند الدقيقة 63 من الشوط الثاني.

وتمكن سافيتش من تسجيل الهدف الثالث لفريقه الهلال السعودي في الدقيقة 81 من الشوط الثاني.

