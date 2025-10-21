نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. قمة مانشستر سيتي وفياريال اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد جماهير كرة القدم الأوروبية الليلة لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حين يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فياريال الإسباني على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

المباراة تُقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُنقل عبر قناة beIN Sports 4 HD في بث مباشر حصري لعشاق المتعة الكروية الأوروبية.

اللقاء يحمل طابعًا خاصًا؛ فمانشستر سيتي يسعى لتأكيد تفوقه في المجموعة ومواصلة طريقه نحو اللقب الثاني على التوالي، بينما يطمح فياريال لتحقيق مفاجأة مدوية تعيده إلى أجواء المنافسة الأوروبية بعد بداية متعثرة.

مانشستر سيتي.. استعراض القوة في ليلة الأبطال

يدخل مانشستر سيتي اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، وبسجل مثالي في البطولة حتى الآن بعد تحقيق فوزين متتاليين، ليعتلي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط.

الفريق بقيادة بيب جوارديولا يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية، حيث يمتلك تشكيلة متكاملة تجمع بين الخبرة والمهارة العالية.

في خط الهجوم، يقود النجم النرويجي إيرلينج هالاند كتيبة السيتي بقدراته التهديفية الهائلة، مدعومًا بتمريرات كيفن دي بروين الدقيقة وتحركات فيل فودين وبرناردو سيلفا.

وفي الدفاع، يبرز الثنائي روبن دياز وجون ستونز كصمام أمان أمام أي هجمات مرتدة، في حين يتولى إيدرسون حراسة المرمى بثقة المعتاد على الأضواء الكبيرة.

العنصر اللاعب الأبرز الميزة المدرب بيب جوارديولا تكتيك هجومي واستحواذ المهاجم إيرلينج هالاند إنهاء الفرص بفاعلية صانع اللعب كيفن دي بروين التمريرات الحاسمة الجناح فيل فودين السرعة والتحرك بين الخطوط الحارس إيدرسون الثبات ورد الفعل السريع

الفريق الإنجليزي يسعى لتحقيق فوزه الثالث تواليًا لضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16، ومواصلة الحفاظ على لقب البطولة الذي فاز به في الموسم الماضي.

فياريال.. طموح الغواصات الصفراء يصطدم بالبطل

أما فياريال الإسباني فيدخل اللقاء وهو يدرك صعوبة المهمة أمام حامل اللقب، لكنه يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تُعيد إليه التوازن بعد بداية متواضعة جمع خلالها نقطة واحدة من مباراتين.

الفريق بقيادة مارسيلينو جارسيا تورال يعتمد على الانضباط الدفاعي والهجمات السريعة، مع الرهان على خبرة لاعبيه جيرارد مورينو وصامويل تشوكويزي في استغلال أي فرصة سانحة أمام المرمى.