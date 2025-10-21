نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد حصري.. مباراة باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في سهرة كروية مرتقبة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ألمانيا، حيث يستضيف ملعب باي أرينا قمة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وباير ليفركوزن الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

المباراة تُعد اختبارًا حقيقيًا للفريقين، فباريس يسعى لمواصلة الانتصارات وتأكيد هيمنته الأوروبية، بينما يبحث ليفركوزن عن فوزه الأول لإحياء آماله في التأهل إلى الدور القادم.

تفاصيل المباراة

البند التفاصيل المباراة باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن البطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 – الجولة الثالثة التاريخ الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 الملعب باي أرينا – ألمانيا القناة الناقلة beIN SPORTS 1 HD المعلق لم يُعلن بعد البث المباشر عبر الإنترنت TOD – beIN CONNECT التوقيت 22:00 بتوقيت مصر والسعودية – 23:00 بتوقيت الإمارات

استعدادات باريس سان جيرمان للمباراة

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين، ليحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط، متساويًا مع ريال مدريد وبايرن ميونخ في صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط.

الفريق الفرنسي بقيادة المدرب لويس إنريكي يعتمد على أسلوب الضغط العالي والتحكم في مجريات اللقاء عبر خط الوسط الذي يقوده فيتينيا وأوغارتي، مع الاعتماد الهجومي على كيليان مبابي وماركو أسينسيو.

اللاعب المركز الميزة الأبرز كيليان مبابي مهاجم السرعة والاختراق أشرف حكيمي ظهير أيمن الانطلاقات العرضية ماركينيوس قلب دفاع القيادة والخبرة فيتينيا وسط ملعب صناعة الفرص أسينسيو جناح أيمن التسديد من خارج المنطقة

موقف باير ليفركوزن قبل اللقاء

على الجانب الآخر، يدخل باير ليفركوزن المباراة وهو في موقف لا يُحسد عليه، بعدما تعادل في أول مباراتين في البطولة ليحصد نقطتين فقط ويحتل المركز الخامس والعشرين في الترتيب العام.

الفريق الألماني بقيادة سابين ألونزو يسعى لتحقيق انتصاره الأول في البطولة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، وسيعتمد على اللعب الجماعي والهجمات المرتدة لاستغلال أي مساحة خلف دفاع باريس.

الإحصائية القيمة المباريات السابقة 2 عدد النقاط 2 عدد الأهداف المسجلة 2 عدد الأهداف المستقبلة 2 أفضل لاعب في الفريق فلوريان فيرتز

القنوات الناقلة وطرق المشاهدة

شبكة بي إن سبورتس القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُبث المباراة على قناة:

beIN SPORTS 1 HD

كما يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال المنصات التالية:

المنصة الاشتراك المميزات TOD باشتراك شهري أو سنوي جودة عالية وتعليق عربي beIN CONNECT ضمن باقة بي إن سبورتس يدعم الأجهزة الذكية Nord VPN + beIN SPORTS للمشاهدين خارج الشرق الأوسط لتخطي القيود الجغرافية ومتابعة البث الرسمي

توقيت المباراة في بعض الدول العربية