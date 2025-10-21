نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجاني وبجودة عالية "بث مباشر".. مباراة باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مباراة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وباير ليفركوزن الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، في مواجهة نارية بين القوة الهجومية الباريسية والطموح الألماني.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن

من المقرر أن تُقام مباراة باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025 على أرضية ملعب باي أرينا، معقل الفريق الألماني.

ويأتي اللقاء في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في البطولة الأوروبية الأعرق على مستوى الأندية.