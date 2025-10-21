نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مانشستر سيتي ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية، حيث يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره الإسباني فياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

اللقاء يُعد من أبرز مواجهات هذه الجولة، إذ يجمع بين حامل اللقب الإنجليزي وأحد الفرق الإسبانية الطموحة التي تمتلك تاريخًا جيدًا في المنافسات القارية.

مانشستر سيتي يسعى لمواصلة التفوق الأوروبي

يدخل فريق مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات المحلية والأوروبية، إذ تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين، ويتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط.

الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا يطمح إلى تأكيد هيمنته الأوروبية وتحقيق فوز جديد يضمن له خطوة كبيرة نحو التأهل المبكر إلى دور الـ16.

المدرب جوارديولا يمتلك ترسانة من النجوم القادرين على صناعة الفارق، يتقدمهم النرويجي إيرلينج هالاند الذي يواصل تحطيم الأرقام التهديفية في كل موسم، والبلجيكي كيفن دي بروين الذي عاد مؤخرًا من الإصابة ليقود خط الوسط بتمريراته الساحرة، بالإضافة إلى فيل فودين وبرناردو سيلفا اللذين يمثلان عنصر السرعة والحيوية في أطراف الملعب.

من المنتظر أن يبدأ السيتي المباراة بأسلوبه المعتاد القائم على الاستحواذ والسيطرة على الكرة مع ضغط عالٍ على دفاعات المنافس، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور في ملعب الاتحاد، الذي يتحول في مثل هذه الليالي إلى قلعة يصعب اقتحامها.

فياريال يطمح لمفاجأة البطل

على الجانب الآخر، يدخل فريق فياريال الإسباني اللقاء وهو يدرك صعوبة المهمة أمام بطل أوروبا، لكنه يعوّل على خبرته الأوروبية في السنوات الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة في نسخ سابقة من دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

الفريق يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد تعادل في الجولة الماضية وخسارة في الأولى، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تُعيده إلى المنافسة على بطاقة التأهل.

المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال سيعتمد على التنظيم الدفاعي المحكم، مع الاعتماد على المرتدات السريعة بقيادة النيجيري صامويل تشوكويزي والمهاجم الإسباني جيرارد مورينو، وهما أبرز أسلحته الهجومية القادرة على تهديد دفاعات مانشستر سيتي.

رغم الفوارق الكبيرة في الإمكانيات، إلا أن فياريال يمتلك القدرة على مفاجأة الكبار، خاصة في المباريات التي تلعب على التفاصيل الصغيرة والانضباط التكتيكي.

القنوات الناقلة وموعد المباراة

تُبث مباراة مانشستر سيتي ضد فياريال مباشرة عبر شاشة قناة beIN Sports 4 HD، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيقي TOD وbeIN CONNECT باشتراك رسمي.