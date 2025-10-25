نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. نابولي يستضيف إنتر ميلان في قمة مثيرة بالدوري الإيطالي والسعي للصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطمح فريق نابولي إلى استعادة ثقة جماهيره بعد سلسلة النتائج المخيبة، عندما يستضيف نظيره إنتر ميلان اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر، فيما يأتي نابولي ثالثًا بنفس الرصيد ولكنه متفوق بفارق الأهداف على روما صاحب المركز الرابع، في صراع محتدم على صدارة الدوري منذ بداية الموسم.

ويعاني نابولي من تراجع كبير مؤخرًا، بعد خسارته أمام تورينو بهدف دون رد في الجولة الماضية، وتلقيه هزيمة مذلة أمام أيندهوفن الهولندي بنتيجة 6-2 في دوري أبطال أوروبا، ما شكل صدمة قوية لطموحات الفريق هذا الموسم. وكانت هذه المرة الأولى التي تهتز فيها شباك نابولي بستة أهداف في مباراة أوروبية في تاريخه، وأول مرة يتلقى ستة أهداف في مباراة بالدوري الإيطالي منذ 21 ديسمبر 1997 أمام سامبدوريا.

في المقابل، يدخل إنتر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على يونيون سان جيلواز البلجيكي برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة اليوم.

ويشهد اليوم أيضًا مباريات أخرى في الدوري الإيطالي، حيث يلتقي بارما مع كومو، وأودينيزي مع ليتشي، بينما يحل كريمونيزي ضيفًا على أتالانتا.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، بينما يتساوى كل من إنتر ميلان ونابولي وروما عند 15 نقطة لكل فريق، ما يجعل مواجهة اليوم حاسمة في سباق الصدارة.

وتكتسب مباراة اليوم بين إنتر ميلان ونابولي أهمية كبيرة نظرًا لتقارب نقاط الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ما يجعلها بمثابة "مواجهة فاصلة" في سباق المنافسة على الصدارة. ويدخل الفريقان اللقاء برغبة قوية في تحقيق الانتصار، حيث يسعى إنتر للاستمرار في مطاردة ميلان على القمة، بينما يطمح نابولي لتعويض خسائره الأخيرة واستعادة توازنه قبل انطلاق المرحلة المقبلة من دوري الأبطال.

من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة وأداء تكتيكيًا مميزًا من كلا المدربين، مع الاعتماد على القوة الهجومية والدفاع الصلب، خصوصًا وأن أي تعثر اليوم قد يؤثر بشكل مباشر على حسابات المنافسة على اللقب. كما ينتظر عشاق الكرة الإيطالية متابعة أداء نجوم الفريقين البارزين الذين قد يحسمون نتيجة القمة بصناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.