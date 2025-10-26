نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل لقاءات الاحد في المقال التالي

تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات البريميرليج في الموسم الحالي والذي يتنافس فيه الكثير من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف من أجل المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

يحتل حاليا النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي صدارة جدول هدافي البريميرليج برصيد 11 هدف وجاء كلا من أنطوان سيمينيو نجم بورنموث وايجور تياجو نجم برينتفورد في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 6 أهداف.

خطف الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي من إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 29 هدف.

من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل لقاءات الاحد

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 11 هدف

2 - أنطوان سيمينيو - بورنموث - 6 أهداف

3 - ايجور تياجو - برينتفورد - 6 أهداف

4 - داني ويلبيك - برايتون - 5 أهداف

5 - جون فيليب ماتيتا - كريستال بالاس - 5 أهداف