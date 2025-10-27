نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمودة: بيراميدز يحتاج وقتًا طويلًا ليصل لمكانة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق إن يِيس توروب المدير الفني للنادي الأهلي أخطأ في إدارة مباراة إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن التشكيل الذي بدأ به اللقاء صعّب من مهمة الفريق، خاصة بعد طرد جراديشار في أول ربع ساعة من المباراة.

وأضاف حمودة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد عبد القادر كان من أبرز لاعبي الأهلي في مواجهة نوار، ومع ذلك كان أول اللاعبين الذين تم استبدالهم، وهو ما يثير علامات استفهام حول قرارات المدير الفني.

وتطرق حمودة للحديث عن نادي بيراميدز، مؤكدًا أن أمامه الكثير من الوقت والعمل حتى يصل إلى مكانة القطبين الأهلي والزمالك.

واختتم حمودة تصريحاته قائلًا أن الزمالك يمر بظروف صعبة، مشددًا على أنه لو تعرض الأهلي لمثل هذه الظروف لواجه نفس المعاناة.