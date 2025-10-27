نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا سبوووووورت مباشر من السعودية.. الأهلي يواجه الباطن بحثًا عن ربع نهائي كأس الملك في المقال التالي

تتجه الأنظار مساء لاثنين المقبل إلى ملعب نادي الباطن، حيث يحل الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا على الباطن في افتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025، في مواجهة مرتقبة يسعى فيها الفريق الجداوي لمواصلة تألقه المحلي والآسيوي هذا الموسم، بينما يطمح أصحاب الأرض لتحقيق مفاجأة مدوية أمام أحد أعرق أندية المملكة.

كما الأهلي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، كان آخرها الفوز الكبير على العربي بخماسية نظيفة في دور الـ32 من البطولة، بالإضافة إلى عروض قوية في دوري روشن للمحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، ما يعكس الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق تحت قيادة مدربه الحالي.

ويُتوقع أن يعتمد الأهلي على تشكيلته الأساسية بقيادة نجومه المحليين والأجانب، في مقدمتهم رياض محرز وسانت ماكسيمان وروبرتو فيرمينو، وسط تركيز كبير على حسم المباراة مبكرًا وتجنب المفاجآت التي كثيرًا ما تحدث في مباريات الكؤوس.

في المقابل، يدخل الباطن اللقاء وهو يدرك صعوبة المهمة، خاصة أنه ينافس حاليًا في دوري يلو للدرجة الأولى ولم يحقق أي فوز في الجولات الخمس الأولى. ومع ذلك، يعوّل المدرب على الروح القتالية للاعبيه والدعم الجماهيري في ملعبه لتحقيق إنجاز جديد يضاف لتاريخه، بعدما سبق له بلوغ نصف نهائي كأس الملك في موسم 2017-2018.

وتأهل الباطن إلى هذا الدور بعد فوزه المثير على الاتفاق بركلات الترجيح، عقب تعادل مثير بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي، مما يعكس قدرته على الصمود أمام الفرق الكبرى رغم الفارق الفني.

وتشهد البطولة في اليوم نفسه ثلاث مباريات أخرى ضمن منافسات دور الـ16، حيث يلتقي الفتح مع الرياض، والخليج مع التعاون، والخلود مع النجمة، في مواجهات لا تقل إثارة عن لقاء الأهلي والباطن.

وبحسب المتابعين، تبدو حظوظ الأهلي هي الأوفر للعبور إلى ربع النهائي بفضل الإمكانيات الفنية العالية والانسجام الكبير بين عناصره، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء داخل الملعب، وقد ينجح الباطن في قلب التوقعات إذا استغل الفرص وظهر بروح قتالية عالية أمام جمهوره.