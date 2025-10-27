إحباط محاولة زواج طفلة قاصر بعمر 14 عاما بقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 11:28 مساءً - تمكنت وحدة حماية الطفل في محافظة قنا، من إحباط زواج قاصر في ليلة الحنة، بقرية الدير التابعة لمركز فرشوط، بمحافظة قنا.

قالت سميحة سعد، مدير عام وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، إن الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز فرشوط تمكنت من إحباط زواج صغيرة عمرها 14 عاما، بقرية الدير التابعة لدائرة المركز، من شاب يبلغ من العمر 39 عاما، ومتزوج ولديه 5 أطفال.

وتابعت، جاء ذلك بعد بلاغ تلقاه خط نجدة الطفل بنية والديها بإتمام زفافها، في مخالفة واضحة لقانون الطفل الذي يمنع زواج الفتيات قبل إتمام سن 18 عاما.