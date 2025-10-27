نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن التوقيت الشتوي في مصر 2025.. الموعد وطريقة الضبط الدقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مصر رسميا للانتقال إلى التوقيت الشتوي 2025 بعد أشهر من تطبيق نظام التوقيت الصيفي الذي بدأ في أبريل الماضي، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 الذي ينظم العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأحمال على الشبكة القومية خلال فترات الذروة.

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

ووفقا لنص القانون، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في تمام منتصف ليل الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتعود من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساء، وبذلك يبدأ التوقيت الشتوي رسميا اعتبارا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025 في جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تقليل فترات استخدام الكهرباء في أوقات الذروة خلال فصل الصيف، وهو النظام الذي تم تطبيقه مجددا منذ عام 2023 بعد توقف استمر قرابة سبع سنوات.

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر



بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر هذا العام يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام. ويعد هذا العام هو الثالث على التوالي الذي يطبق فيه النظام بعد إعادة اعتماده رسميا في عام 2023، حين صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون المنظم له.

وينص القانون على أن يبدأ التوقيت الصيفي من آخر جمعة في شهر أبريل من كل عام، وينتهي في آخر خميس من شهر أكتوبر، بحيث يكون التغيير في توقيت يوم الجمعة لتجنب أي تأثيرات محتملة على العمل بالمؤسسات الحكومية أو الخدمات الحيوية.

خطوات ضبط الساعة للتوقيت الشتوي



يمكن للمواطنين التأكد من ضبط أجهزتهم الإلكترونية على التوقيت الجديد باتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق الإعدادات (Settings) على الهاتف.

الدخول إلى الإعدادات الإضافية (Additional Settings).

اختيار التاريخ والوقت (Date & Time).

تفعيل خيار التحديث التلقائي (Automatic date & time).

إعادة تشغيل الهاتف إذا لزم الأمر لتطبيق التوقيت الجديد بشكل صحيح.

وتؤكد وزارة الاتصالات أن معظم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر تحدث التوقيت تلقائيا عند تفعيل خيار "التوقيت التلقائي"، إلا أن بعض الأجهزة القديمة قد تتطلب تعديلا يدويا للساعة قبل منتصف ليل الخميس.