أخبار اليمن : فينيسيوس يهدّد ألونسو: سأرحل عن ريال مدريد

فينيسيوس يهدّد ألونسو: سأرحل عن ريال مدريدلم يتمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من كبح جماح غضبه بعد استبداله في مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة أمس الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقرر تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد استبدال فينيسيوس في الدقيقة 72، وإدخال مواطنه رودريغو غوس مكانه.

وظهر فينيسيوس (24 عاما) في لقطات بثتها القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي وهو ينفجر غضبا بمجرد أن رأى الحكم الرابع يرفع لوحة تحمل رقمه، حيث صرخ بانفعال: "أنا؟ أنا؟! يا مدرب، يا مدرب!".

وظهر النجم البرازيلي وهو يلوح بيده مطالبا بتفسير قرار استبداله، خاصة وأنه كان من أفضل لاعبي ريال مدريد في المباراة.

وبحسب شبكة "DAZN"، فإن فينيسيوس لم يتمالك نفسه أثناء خروجه، وتلفظ ببعض الكلمات، قبل أن يسمع وهو يقول بغضب ممزوج بالإحباط والتهديد: "دائما أنا! سأرحل عن الفريق.. من الأفضل أن أرحل!".

ولم يكتف اللاعب بالاحتجاج بالإيماءات، بل غادر أرض الملعب مباشرة دون أن يجلس على مقاعد البدلاء، متوجها إلى غرفة الملابس بملامح غاضبة ووجه متجهم.

وبعد دقائق، عاد إلى الدكة، لكنه ظل صامتا، منسحبا عاطفيا، بينما تجاهل ألونسو الموقف تماما وواصل تركيزه على سير المباراة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها فينيسيوس استياءه من قرارات التبديل، فمنذ بداية الموسم، استبدل في أكثر من مناسبة قبل انتهاء المباراة.

وتأتي هذه الواقعة في وقت لا يزال فيه فينيسيوس مرتبطا بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027.

لكن سلوك فينيسيوس المتكرر قد يعقد مفاوضات التجديد، خاصة إذا استمر في إظهار عدم احترام للهوية والتقاليد التي يعليها ريال مدريد.