الدكتور هاني العسلي لـ "دوت الخليج": قصر العيني في قلب أكتوبر الوردي.. وهدفنا إنقاذ كل سيدة مصرية من سرطان الثدي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نظّمت مستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة يومًا توعويًا موسعًا بعنوان "قصر العيني في قلب أكتوبر الوردي... معًا ضد سرطان الثدي (Pink Day)"، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب نخبة من القيادات الصحية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

يأتي تنظيم هذا اليوم في إطار دعم جامعة القاهرة للمبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المرأة المصرية، وتأكيدًا لدور قصر العيني كأحد أهم المؤسسات الطبية والتعليمية في مصر والعالم العربي، التي لا تقتصر رسالتها على العلاج فقط، بل تمتد إلى الوقاية والتثقيف الصحي ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض.

وقد تضمنت الفعالية جلسات توعوية وعلمية متخصصة ركزت على أهمية الفحص الذاتي والدوري للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأساليب الوقاية الحديثة، إلى جانب عرض الجهود الكبيرة التي تبذلها مستشفيات قصر العيني في تنفيذ المبادرة الرئاسية “معًا ضد سرطان الثدي” التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية.

■ في البداية، كيف ترون أهمية شهر أكتوبر الوردي في رفع الوعي بسرطان الثدي؟



شهر أكتوبر يُعرف عالميًا بشهر التوعية بسرطان الثدي، أو كما يُطلق عليه Pink October،خلال هذا الشهر تتكاتف الجهود في مختلف المؤسسات والهيئات، سواء الجامعات أو منظمات المجتمع المدني أو الشركات أو حتى الأندية، بهدف نشر الوعي بين السيدات بأهمية الفحص الذاتي والدوري، وكيفية التعامل مع أي أعراض غير طبيعية قد تظهر.

وأضاف: "في قصر العيني حرصنا أن يكون اليوم التوعوي بداية حقيقية لتجديد الوعي العام، من خلال محاضرات وورش عمل تهدف إلى تعريف السيدات بكيفية الفحص المبكر، وتشجيعهن على التوجه للطبيب عند ظهور أي مؤشرات، لأن الكشف المبكر هو السلاح الأقوى في مواجهة المرض."

■ ما الدور الذي لعبه قصر العيني في دعم المبادرة الرئاسية “معًا ضد سرطان الثدي”؟



القصر العيني كان من أوائل المؤسسات الطبية المشاركة في تنفيذ المبادرة منذ انطلاقها بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك أساتذة المستشفى في مختلف مراحلها، بداية من الفحص والتشخيص وصولًا إلى العلاج والمتابعة.

وقال: "قصر العيني له دور فاعل ومستمر في الكشف على السيدات، وإجراء الأشعات التشخيصية والعمليات الجراحية، وتقديم العلاج الكيماوي والإشعاعي، ومتابعة الحالات بعد الشفاء. نحن لا نكتفي بعلاج المرضى بل نعمل على تمكين المرأة نفسيًا وصحيًا لتعود لحياتها الطبيعية في أسرع وقت."

وأشار إلى أن المستشفى ساهم كذلك في تدريب الكوادر الطبية الشابة على أحدث بروتوكولات العلاج والتشخيص، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية كانت نقطة انطلاق لمنظومة صحية متكاملة تهدف إلى الكشف المبكر وتوفير العلاج المجاني لكل سيدة مصرية.

■ ما أبرز محاور الجلسات العلمية التي تضمنها اليوم التوعوي؟

الفعالية تضمنت عدة جلسات متنوعة، بدأت بمحاضرة حول أهمية التوعية بسرطان الثدي، وأبرز العوامل التي تستدعي توجه السيدة للطبيب، بالإضافة إلى شرح خطوات الفحص الذاتي والدوري.

وأشار إلى أن الجلسة الثانية تناولت الدور الحيوي لوحدة الأشعة التشخيصية لصحة المرأة بالقصر العيني بعد تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وما تقدمه من خدمات للكشف المبكر والتشخيص الدقيق.

كما ناقشت الجلسة الثالثة دور أقسام الأشعة والباثولوجي في المبادرة الرئاسية، وتعاونها مع قسم علاج الأورام والجراحة لتقديم رعاية متكاملة للمريضات.

واختُتم اليوم بجلسة نقاشية موسعة جمعت نخبة من كبار الأساتذة في تخصصات علاج الأورام، والجراحة، والباثولوجي، والأشعة التشخيصية، لاستعراض جهود قصر العيني في دعم المبادرة منذ بدايتها، ومناقشة آليات التطوير المستقبلية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية.

■ كيف يمتد دور القصر العيني في باقي المبادرات الوطنية؟

البداية كانت بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ومكافحة سرطان الثدي، لكنها مهدت الطريق لمبادرات وطنية أخرى للكشف أمراض مثل سرطان البروستاتا وسرطان القولون.

وأوضح أن نجاح المبادرة الأولى وضع نموذجًا يمكن تطبيقه في باقي التخصصات، حيث تم تطوير آليات واضحة لتسجيل الحالات، وتوفير العلاج المجاني، وضمان المتابعة المستمرة للمرضى.

وأكد أن القصر العيني يشارك بفعالية في كل هذه المبادرات بفضل كوادره المتميزة وخبراته الواسعة، مشيرًا إلى أن المستشفى يمثل الذراع الجامعي والعلمي للدولة في تنفيذ الخطط الصحية القومية.

■ ما الرسالة التي تودون توجيهها للسيدات في أكتوبر الوردي؟

رسالة لكل سيدة مصرية قائلًا: "سرطان الثدي ليس مرضًا مخيفًا كما يظنه البعض، بل هو قابل للشفاء التام إذا تم اكتشافه مبكرًا. لذلك أنصح كل سيدة بالفحص الذاتي المنتظم، وعدم إهمال أي أعراض، فالكشف المبكر يعني علاجًا أسهل ونسب شفاء أعلى بكثير."

وأضاف: "الوعي هو خط الدفاع الأول. عندما تتعامل السيدة بوعي وثقة مع صحتها، فإنها تحمي نفسها وأسرتها. ونحن في قصر العيني سنظل بجانب كل سيدة مصرية، نمدّها بالعلم والعلاج والدعم الكامل."

اختتم الدكتور هاني العسلي حديثه بالتأكيد على أن مستشفيات قصر العيني ستواصل دورها الوطني والإنساني في دعم المبادرات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل حاليًا على وضع رؤية استراتيجية وطنية لمكافحة سرطان الثدي، تشمل تطوير وحدات التشخيص والعلاج، وتوسيع نطاق الخدمات في المحافظات، وتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات الدولية.

وأوضح أن جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، تولي اهتمامًا كبيرًا لصحة المرأة المصرية، وتسعى إلى أن تكون المستشفيات الجامعية نموذجًا يحتذى في الرعاية الطبية المتكاملة.



واختتم قائلًا: "قصر العيني سيبقى قلب الطب النابض في مصر والعالم العربي، ومنارة علمية وإنسانية تحمل على عاتقها رسالة وطنية سامية — رسالة الوعي، والوقاية، والشفاء. نحن لا نحتفل بأكتوبر الوردي كشهر رمزي فحسب، بل نجدد خلاله العهد على الاستمرار في خدمة المرأة المصرية ودعمها بكل ما نملك من علم وخبرة وإخلاص."