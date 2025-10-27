سبب تراجع أداء يامال في الكلاسيكو

سبب تراجع أداء يامال في الكلاسيكوأكد ماركوس سورغ، المدرب المساعد لهانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة أن لامين يامال نجم الفريق لم يقدم أفضل مستوياته خلال الخسارة 1-2 أمام ريال مدريد أمس الأحد، في الدوري الإسباني.

وقاد سورغ الفريق الكتالوني من على مقاعد البدلاء بينما جلس فليك في المدرجات بسبب عقوبة إيقافه مباراة واحدة بسبب حصوله على بطاقة حمراء في الجولة الماضية.

وبرر سورغ خسارة برشلونة، قائلا في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ارتكبنا أخطاء أكثر من المعتاد، ودافعنا بتكتل في الثلث الأخير في الملعب، ولم ننجح في اختراق دفاع ريال مدريد، لذا لم نخلق الكثير من الفرص".

وتطرق سورغ للحديث عن لامين يامال، قائلا "ربما تأثر سلبا بصافرات الاستهجان ضده، يجب أن يتعلم التعامل مع مثل هذه المواقف من الغضب الجماهيري، إنه لاعب متحمس دائما، ولكن اليوم لم يكن سهلا عليه".

وأضاف "لم يكن الأمر سهلا، لكننا تحدثنا بين الشوطين عن محاولة إيجاد المزيد من فرص المواجهة الفردية، ولكن ريال مدريد كان أفضل منا، ففي بعض الأحيان يقدم المدافعون أداء أفضل، ويجب أن نتقبل ذلك".

وأوضح سورغ "لامين عائد لتوه من إصابة، ويحتاج إلى حساسية المباريات، وهذا طبيعي، فهو لاعب شاب عمره 18 عاما، ويجب منحه وقتا ومساعدته، وشراسة المنافسين ضده أمر طبيعي، لذا يجب أن نساعده لإخراج أفضل ما لديه".

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة ليتخلف بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر ترتيب "الليغا".