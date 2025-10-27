نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يانيك فيريرا يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على رفع الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا بالشكل الأمثل، بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات أمس.

و أدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، وتضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.