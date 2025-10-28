نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي مع نظيره ليتشي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة نابولي ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام مباراة نابولي ضد ليتشي، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فيا ديل مارا في بطولة الدوري الإيطالي.

وستنطلق صافرة مباراة نابولي ضد ليتشي، في تمام الساعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن منصة starzplay هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي.