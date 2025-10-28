نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل| تاريخ مواجهات الأهلي أمام بتروجيت قبل مواجهة الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء الغد ضيفا على نظيره فريق بتروجيت، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم «دوري نايل».

تاريخ مواجهات الأهلي أمام بتروجيت قبل مواجهة الغد

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساء الغد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.

يستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات في تاريخ مواجهات الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الغد.

تقابل الفريقان من قبل في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال 24 مباراة، كانت الغلبة لصالح فريق الأهلي في تحقيق الفوز 19 مرة، وحل التعادل في 5 مواجهات، ولا يعرف فريق بتروجيت طريق الفوز على نظيره الأهلي في بطولة الدوري من قبل.

تمكن لاعبو فريق الأهلي من تسجيل 52 هدفا من قبل في مرمى الفريق البترولي، بينما استقبلت شباك الأهلي 14 هدفا.

نجح فريق الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام فريق بتروجيت في 14 مباراة سابقة، بينما حافظ لاعبو بتروجيت على نظافة شباكهم خالية من الأهداف في مباراة واحدة فقط.

يعد حسام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي هو الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات الأهلي أمام بتروجيت بواقع 16 مباراة، بينما يعتبر عماد متعب مهاجم فريق الأهلي السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف.

آخر مواجهات الفريقين كانت في الموسم الماضي، وانتهت بفوز فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.