أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يواجه بتروجيت الليلة في الدوري المصري بحثًا عن صدارة الترتيب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره بتروجيت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026. وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يخوض الأهلي اللقاء بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب وهو يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية بعد تحقيقه الفوز في آخر سبع مباريات متتالية، منها خمس مواجهات في الدوري العام واثنتان في دوري أبطال إفريقيا. ويدخل المارد الأحمر اللقاء برصيد 21 نقطة في المركز الثاني، على بُعد نقطتين فقط من المتصدر سيراميكا كليوباترا، ما يجعله في مهمة جديدة للعودة إلى القمة.

في المقابل، يأمل فريق بتروجيت بقيادة مدربه السيد عيد في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي والعودة لسكة الانتصارات بعد خسارته الأخيرة أمام زد بهدفين مقابل هدف. ويحتل بتروجيت المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، بعد تحقيق 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين، ويسعى الليلة للوصول إلى النقطة 17 وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم



تقام مباراة الأهلي ضد بتروجيت اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الكلية الحربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت



تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر عبر قناة "ON Time Sports 1 HD"، بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

قائمة الأهلي لمباراة بتروجيت في الدوري المصري



حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – سيحا

الدفاع: ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – محمد شكري – مصطفى العش – عمر كمال عبد الواحد – كريم فؤاد – محمد هاني

الوسط: محمد علي بن رمضان – محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه – أحمد عبدالقادر – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو – محمد عبدالله

الهجوم: نيتس جراديشار – طاهر محمد طاهر

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجيت



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: جراديشار – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو

غيابات الأهلي أمام بتروجيت

يغيب عن قائمة الأهلي 8 لاعبين لأسباب مختلفة، وهم:

حسين الشحات (تمزق في وتر العضلة الخلفية)

إمام عاشور (إصابة فيروسية)

محمد شريف (شد في العضلة الضامة)

أشرف داري (عدم الجاهزية البدنية)

أحمد رضا (إصابة في غضروف الركبة)

أحمد نبيل كوكا (إيقاف)

أحمد عابدين (أسباب فنية)

مروان عطية (تراكم بطاقات صفراء)