روما يفوز بثنائية على بارما في الدوري الإيطالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما فوزا كبيرا ومهما على نظيره بارما بهدفين مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الاولمبيكو ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الإيطالي.

ملخص مباراة روما وبارما

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ونظيره فريق بارما برتم سريع وتعرض فيرجسون للإصابة القوية في الدقيقة 8 ونزل ليون بايلي بديلا له وسجل ماتياس سولي الهدف الأول لكن تم الغاؤه للتسلل في الدقيقة 40 وحاول تسجيل روما هدف لكنه لم ينجح وكذلك بارما وانتهى الشوط الأول بينهم 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ونظيره فريق بارما برتم هادئ نسبيا وسجل ماريو هيرموسو الهدف الأول لروما في الدقيقة 63 صنع ديبالا وعاد ارتيم دوفبيك بالهدف الثاني في الدقيقة 81 وسجل اليساندرو سيركاتي الهدف الأول لبارما في الدقيقة 86 صنع بينديكزاك وانتهت المباراة بينهم 2/1.

وبهذه النتيجة احتل الذئاب المركز الثاني كوصيفا برصيد 21 نقطة بعد تحقيق 7 فوز ولم يتعادل وخسر مرتين.

