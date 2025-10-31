نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول| بث مباشر فيسبوك.. مشاهدة مباراة الهلال، والشباب، اليوم بعد تطبيق التوقيت الشتوي الساعة 4:50 مساءً في دوري روشن السعودي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر فيسبوك.. مشاهدة مباراة الهلال والشباب اليوم بعد تطبيق التوقيت الشتوي الساعة 4:50 مساءً في دوري روشن السعودي 2025-2026

بث مباشر فيسبوك.. مشاهدة مباراة الهلال والشباب اليوم بعد تطبيق التوقيت الشتوي الساعة 4:50 مساءً في دوري روشن السعودي 2025-2026تترقب الجماهير السعودية والعربية مساء اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الهلال والشباب في ديربي الرياض المرتقب، وذلك على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتأتي المباراة هذا الأسبوع بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في المملكة، حيث تُقام المواجهة في الساعة 4:50 مساءً بتوقيت السعودية ومصر. ⚽ الهلال يسعى لمواصلة انتصاراته والشباب يبحث عن العودة يدخل فريق الهلال اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين دون أي هزيمة، ويسعى الفريق الأزرق لمواصلة عروضه القوية وحصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب أكثر من القمة.

في المقابل، يحتل الشباب المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط فقط، بعد فوز واحد و3 تعادلات وهزيمتين، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه اللدود تعيد له الثقة وتمنحه دفعة قوية في مشواره بالموسم.