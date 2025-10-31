نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتفاق والحزم اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الاتفاق نظيره الحزم مساء الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، على ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي موسم 2025-2026، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تُحسن من وضعه في جدول الترتيب بعد انطلاقة متباينة هذا الموسم.

يدخل الاتفاق اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وثلاث هزائم، ويأمل في استعادة توازنه بعد تراجع نتائجه مؤخرًا والعودة لتحقيق الانتصارات أمام جماهيره.

أما الحزم، فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط جمعها من فوز واحد وتعادلين وثلاث هزائم، ويطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية تُعيد له الثقة وتمنحه دفعة قوية لمواصلة مشواره في الدوري.

موعد مباراة الاتفاق والحزم اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 إلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، حيث يستضيف فريق الاتفاق نظيره الحزم ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لحصد النقاط الثلاث وتحسين موقعه في جدول الترتيب بعد بداية غير مستقرة في الأسابيع الماضية.

أداء الاتفاق والحزم قبل المباراة



يخوض الاتفاق السعودي المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وثلاث هزائم، ويأمل الفريق بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد في استعادة نغمة الانتصارات أمام جماهيره بعد سلسلة من النتائج السلبية، خصوصًا أن المباراة تُقام على أرضه ووسط دعمه الجماهيري الكبير.

أما الحزم، فيدخل اللقاء بالمركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط فقط، من فوز واحد وتعادلين وثلاث خسائر، ويبحث عن نتيجة إيجابية خارج الديار تمنحه دفعة قوية في مشواره بالدوري وتعيد الثقة للاعبيه بعد بداية ضعيفة للموسم.

موعد مباراة الاتفاق ضد الحزم في دوري روشن



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، و8:30 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، و9:30 مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، على إستاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والحزم اليوم



تنقل المباراة مباشرة عبر قناة ثمانية 2 (Thmanyah 2 HD)، ضمن تغطيتها الحصرية لبطولة دوري روشن السعودي 2025-2026، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة السعودية لتحليل الأداء واللحظات البارزة قبل وبعد اللقاء.

