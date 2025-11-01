نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند يتفوق على أوجسبورج بهدف نظيف في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره أوجسبورج، بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني في موسمه الحالي.

وانطلقت مباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج في الدوري الألماني

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي فريق بوروسيا دورتموند.

وفي الدقيقة 37 من الشوط الأول، تمكن اللاعب سيرو جراسي من تسجيل الهدف الأول لصالح بوروسيا دورتموند في شباك أوجسبورج.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم بوروسيا دورتموند على أوجسبورج بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق أوجسبورج العودة إلى اللقاء من خلال تسجيل هدف التعادل في مرمى بوروسيا دورتموند، ولكن دون جدوى.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الألماني، برصيد 20 نقطة، بينما توقف رصيد أوجسبورج عند المركز 15 برصيد 7 نقاط.

