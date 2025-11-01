نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في احتجاجات تنزانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا، الجمعة، إن مئات الأشخاص قتلوا في احتجاجات اندلعت هذا الأسبوع بسبب الانتخابات، بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق، فيما أثير عن استخدام القوة المفرطة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تقارير موثوقة أشارت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في الاحتجاجات في 3 مدن، في أول تقدير علني بشأن الوفيات تصدره هيئة دولية منذ الانتخابات، التي جرت الأربعاء.

وأصدر وزراء خارجية بريطانيا وكندا والنرويج بيانًا مشتركًا عبروا فيه عن قلقهم إزاء الوضع، وطالبوا السلطات في تنزانيا بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، واحترام الحق في التجمع وحرية الرأي.

وفي أول تعليق علني من الحكومة على الاضطرابات، قال وزير الخارجية محمود ثابت كومبو إن عدد القتلى الذي أعلنته المعارضة "مبالغ فيه للغاية"، لكن السلطات لم تجر إحصاء للقتلى بعد، ونفى استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة.

وخرج متظاهرون إلى الشوارع منذ الأربعاء للتعبير عن غضبهم من استبعاد أكبر منافسين للرئيسة سامية صولوحو حسن من السباق الرئاسي، ومما وصفوه بقمع واسع النطاق.

وقال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية لتفريق بعض المتظاهرين.

وقررت الشرطة فرض حظر تجول ليلي في العاصمة التجارية دار السلام خلال الليلتين الماضيتين، بعد إضرام النيران في مكاتب حكومية ومبان أخرى. وانقطعت خدمة الإنترنت منذ الأربعاء.

وقال المتحدث باسم غوتيريش في بيان إن الأمين العام دعا إلى "فتح تحقيق شامل ونزيه، فيما أثير عن الاستخدام المفرط للقوة"، وعبر عن أسفه لسقوط قتلى.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التي جرى الإعلان عنها، أمس الخميس واليوم الجمعة، فوز سامية صولوحو بأغلبية ساحقة في أنحاء البلاد، ومن المتوقع صدور النتائج الكاملة خلال الساعات المقبلة.

وقال جون كيتوكا، المتحدث باسم "حزب تشاديما"، إن الحزب وثّق نحو 700 حالة قتل منذ يوم الأربعاء استنادًا إلى تصريحات أدلى بها عاملون في القطاع الصحي. ومُنع الحزب من خوض الانتخابات لرفضه توقيع مدونة السلوك واعتُقل زعيمه بتهمة الخيانة في أبريل.

وأضاف أن الاحتجاجات تواصلت، الجمعة، في عدة مدن، لكن حدتها تراجعت في بعض المدن بسبب الانتشار الأمني الكثيف.

وقال كيتوكا: "ندعو إلى استمرار الاحتجاجات لحين تلبية مطالبنا بإجراء إصلاحات انتخابية".