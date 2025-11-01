نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تنأى بنفسها عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - امتنعت الجزائر في جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، عن المشاركة في التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة حول الصحراء الغربية.

وفي كلمته عقب التصويت، قال الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع: "بلادي لم تشارك في التصويت على مشروع القرار حرصا على النأي بنفسها بكل مسؤولية، عن نص لا يعكس بشكل كاف، المبادئ الأممية فيما يتعلق بإزالة الاستعمار".

وأوضح بن جامع أن "مبدأ تصفية الاستعمار يمثل أحد الأسس الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا: "تطبيق هذه العقيدة سمح لعدد كبير من الدول بأن تمثل هنا معنا وبيننا في منظمة الأمم المتحدة. فهل ينبغي لنا أن نذكّر بهذه الأمور الواضحة؟".

وشدد الممثل الجزائري على أن "المقرر النهائي للمستقبل لا يمكن أن يعود إلا إلى الشعوب التي لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار"، مؤكدا تمسك الجزائر بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا للشرعية الدولية.

وفي سياق كلمته، استشهد بن جامع بقول الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون: "لا يمكن أن نسلّم الشعوب من سيادة إلى سيادة أخرى من خلال مؤتمر دولي أو تفاهم بين أطراف متنازعة، فالتطلعات الوطنية لا بد من احترامها، والشعوب تدار فقط بموافقتها".

وأضاف "الجزائر تعتبر أن الحل العادل والدائم لقضية الصحراء الغربية يجب أن يمر حصرا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وصوت مجلس الأمن، يوم الجمعة، لصالح مشروع قرار أمريكي يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ويجدد تمديد مهمة "مينورسو" عاما واحدا.

واعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، المتعلق باعتماد "مبدأ التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي" وتمديد مهام بعثة "مينورسو"، بعد تصويت 11 عضوا من أعضاء المجلس لصالحه، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، مع عدم مشاركة الجزائر.

يذكر أن مشروع القرار الأمريكي بخصوص قضية الصحراء الغربية، عرف تعديلات جوهرية في نسخته الثالثة المعدلة، تزامنا مع تأجيل جلسة تصويت مجلس الأمن.