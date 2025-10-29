نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقترح إسلام أبازيد يصبح واقعًا.. نقابة الصحفيين تطلق أول ملتقى للتوظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكاتب الصحفي إسلام أبازيد، أن إطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين يجسد رؤية عملية لفكرة آمن بها منذ البداية، تقوم على ضرورة توسيع دور نقابة الصحفيين ليشمل الدعم الاجتماعي والاقتصادي لأسر الزملاء، إلى جانب دورها المهني التقليدي.

وأوضح أن الملتقى يمثل خطوة أولى في مسار متكامل نحو ترسيخ مفهوم التكافل النقابي بصورة مؤسسية، من خلال توفير فرص عمل كريمة ومستدامة لأبناء الصحفيين، بالتعاون مع عدد من الشركات والجهات العاملة في القطاع الخاص.

وأعرب "أبازيد"، عن خالص شكره وتقديره لنقابة الصحفيين على تبنيها الفكرة وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدًا تطلعه لأن تمثل هذه التجربة نموذجًا يحتذى به في باقي النقابات المصرية، بما يعزز دورها المجتمعي إلى جانب دورها المهني.

يُشار إلى أن لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى الأول للتوظيف المخصص لأسر الصحفيين، الذي انطلق اليوم الأربعاء ويستمر حتى الخميس 30 أكتوبر 2025، بمقر النقابة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بمشاركة 16 شركة من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري، بهدف دعم أبناء الصحفيين وتوفير فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم.