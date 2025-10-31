قيادي في «حماة الوطن»: المال السياسي أكاذيب لتشويه صورة المنافسين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 05:25 مساءً - قال محمد مجاهد، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، والمرشح على رأس القائمة الوطنية عن قطاع غرب الدلتا بمجلس النواب ، إن ما يروّجه البعض من أكاذيب حول استخدام المرشحين للمال السياسي في الانتخابات البرلمانية، ليس إلا محاولة لتبرير إخفاقهم الانتخابي المتوقع، وتشويه صورة المنافسين.

وأوضح "مجاهد" في تصريحات له، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت الحد الأقصى للدعاية الانتخابية سواء لمرشحي الفردي أو القائمة، ولا يمكن لأي مرشح في أي محافظة تجاوز هذا الحد بأي شكل، خاصة في ظل تطبيق نظام الشمول المالي الذي يتيح متابعة دقيقة لكل أوجه الصرف. وأكد أن جميع الأجهزة المعنية تتابع عمليات الإنفاق الانتخابي بدقة، وأي مرشح يتجاوز الحد المقرر سيتم استبعاده فوراً.

وحذر مجاهد من ترويج مثل هذه الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن تلك الشائعات تمس نزاهة العملية الديمقراطية وتضعف ثقة المواطنين في إرادتهم الانتخابية، مما قد يؤثر سلباً على نسب المشاركة في التصويت بالانتخابات المقبلة.