نتيجة وملخص أهداف مباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج الدوري الألماني

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، الفوز بشق الأنفس على نظيره أوجسبورج، بهدف نظيف، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني.

أهداف مباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج في الدوري الألماني

في الدقيقة 37 من الشوط الأول، سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب سيرو جراسي نجم فريق بوروسيا دورتموند في مرمى أوجسبورج، بعد تسديدة قوية.

وبهذه النتيجة، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى المركز الثاني في بطولة الدوري الألماني، برصيد 20 نقطة، أما أوجسبورج تجمد رصيده عند المركز 15 بواقع 7 نقاط.
 

