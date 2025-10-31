نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. مباراة الاتفاق والحزم اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الاتفاق والحزم اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 إلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، حيث يستضيف فريق الاتفاق نظيره الحزم ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لحصد النقاط الثلاث وتحسين موقعه في جدول الترتيب بعد بداية غير مستقرة في الأسابيع الماضية.

أداء الاتفاق والحزم قبل المباراة



يخوض الاتفاق السعودي المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وثلاث هزائم، ويأمل الفريق بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد في استعادة نغمة الانتصارات أمام جماهيره بعد سلسلة من النتائج السلبية، خصوصًا أن المباراة تُقام على أرضه ووسط دعمه الجماهيري الكبير.

أما الحزم، فيدخل اللقاء بالمركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط فقط، من فوز واحد وتعادلين وثلاث خسائر، ويبحث عن نتيجة إيجابية خارج الديار تمنحه دفعة قوية في مشواره بالدوري وتعيد الثقة للاعبيه بعد بداية ضعيفة للموسم.

موعد مباراة الاتفاق ضد الحزم في دوري روشن



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، و8:30 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، و9:30 مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، على إستاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والحزم اليوم



تنقل المباراة مباشرة عبر قناة ثمانية 2 (Thmanyah 2 HD)، ضمن تغطيتها الحصرية لبطولة دوري روشن السعودي 2025-2026، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة السعودية لتحليل الأداء واللحظات البارزة قبل وبعد اللقاء.

مباراة الاتفاق والحزم، بث مباشر الاتفاق والحزم، دوري روشن السعودي، القنوات الناقلة لدوري روشن، موعد مباراة الاتفاق اليوم، ستيفن جيرارد الاتفاق، ترتيب الاتفاق في الدوري، Thmanyah 2 HD، أخبار الحزم اليوم، نتيجة مباراة الاتفاق والحزم، الدوري السعودي للمحترفين 2025، مباريات اليوم في دوري روشن.

يحل فريق الحزم مساء الجمعة ضيفًا على الاتفاق في المباراة التي سيحتضنها ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى التقاط الأنفاس، وتصحيح المسار، وإيقاف نزيف النقاط الذي رافقهما في الجولات الأخيرة.

يدخل الاتفاق اللقاء بعد أن توقف رصيده عند سبع نقاط منذ الجولة الخامسة، محتلًا المركز الحادي عشر، ويحمل في ذاكرته خسارة مؤلمة أمام الفتح في الجولة الماضية. فيما لم يكن الحزم أفضل حالًا، بعد سقوطه أمام النصر، إذ لا يزال يقبع في المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط فقط، ما يجعل هذه المواجهة منعطفًا مهمًا لكلا الفريقين من أجل إعادة التوازن واستعادة طعم الانتصار.

فنيًا، عمل المدرب الوطني سعد الشهري على تجهيز فريقه الاتفاقي بشكل مكثف لتحسين الجانب الدفاعي أولًا، إضافة إلى تعزيز الأداء الهجومي، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره. في المقابل، يواصل المدرب التونسي جلال قادري محاولاته لتصحيح الأخطاء الدفاعية لدى فريق الحزم، والبحث عن التوليفة المناسبة التي تمنح الفريق التوازن المطلوب في الخطوط الثلاثة.

المواجهة تُعد اختبارًا حقيقيًا للطرفين، إذ يسعى كل مدرب للخروج من مأزق التراجع الفني الذي لازم الفريقين في الجولات الماضية، وسط آمال جماهيرية بأن تكون هذه المباراة نقطة انطلاقة جديدة نحو تحسين المراكز في سلم ترتيب الدوري.