أحمد جودة - القاهرة - مباراة الهلال × الشباب بث مباشر بدون "تشفير" | الدوري السعودي 2025-26

شاهد بالبث المباشر الهلال اليوم.. مشاهدة مباراة الهلال × الشباب بث مباشر دون "تشفير" | الدوري السعودي 2025-26.. تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية مساء اليوم إلى ملعب المملكة أرينا في الرياض، حيث يلتقي فريقا الهلال والشباب في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الكبير في البطولة، إذ يسعى الهلال لمواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد صدارته، بينما يأمل الشباب في تحقيق مفاجأة تعيد له التوازن في جدول الترتيب.

وينتظر أن تشهد المواجهة حضورًا جماهيريًا ضخمًا داخل المملكة أرينا، وسط أجواء حماسية بين جماهير الزعيم والليث الأبيض، في واحدة من أبرز مباريات الأسبوع الكروي في السعودية.

موعد مباراة الهلال والشباب وتشكيل الفريقين المتوقع اليوم

موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الهلال والشباب اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيبث اللقاء مباشرة عبر قناة «ثمانية 1» الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد المباراة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي اليوم

من المتوقع أن يخوض الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، اللقاء بتشكيل قوي يعتمد على الانسجام الهجومي وسرعة الأطراف، ويأتي التشكيل الأقرب كما يلي:

حارس المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، حمد اليامي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، روبن نيفيز، محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو، مالكوم.

ويعول إنزاجي على خبرات بونو في حراسة المرمى وصلابة الدفاع بقيادة كوليبالي، إلى جانب مهارة سالم الدوسري وسرعة ماركوس ليوناردو في ترجمة الفرص إلى أهداف.

تشكيل الشباب المتوقع أمام الهلال في قمة الدوري السعودي

أما فريق الشباب، فيدخل المباراة سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه القوي، ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني على التشكيل التالي:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: سعيد بلعيد، محمد الشويريخ، ويسلي هوت، مبارك الراجح.

خط الوسط: عبد الله معتوق، أوناي ههيرنانديز، فينيتست سيرو، يانيك كاراسكو.

خط الهجوم: ماجد عبد الله، عبد العزيز العثمان.

ويأمل الشباب في استغلال سرعة كاراسكو وقدراته في المراوغة، إلى جانب التنظيم الدفاعي الجيد للحد من خطورة هجوم الهلال المتنوع.

قمة تنتظرها الجماهير

وتعد مباراة الهلال والشباب اليوم واحدة من أقوى قمم الدوري السعودي، حيث يتوقع أن تشهد مواجهة تكتيكية مشتعلة بين إنزاجي ومنافسه على دكة الشباب، مع صراع محتدم بين نجوم الفريقين على أرضية ملعب المملكة أرينا.

وسيكون الفوز بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق المنتصر قبل استكمال مشواره في البطولة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على المراكز الأولى في جدول الترتيب.