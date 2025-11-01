نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد كريمونيسي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق يوفنتوس ضيفًا على نظيره كريمونيسي، على ملعب جيوفاني زيني، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي موسم 2025-2026، في مواجهة يُنتظر أن تشهد منافسة قوية بين الطرفين.

يدخل يوفنتوس اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين، ويُعاني الفريق من تذبذب في المستوى هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيمو برامبيللا، الذي يسعى لإعادة الانضباط التكتيكي واستعادة بريق السيدة العجوز في الكالتشيو.

أما كريمونيسي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي، فيُعد الحصان الأسود للمسابقة هذا الموسم بعد أن قدم مستويات مميزة ونتائج لافتة، وضعته في المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة واحدة، ويأمل في مواصلة مفاجآته أمام أحد كبار الكرة الإيطالية.

موعد مباراة يوفنتوس وكريمونيسي

تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب جيوفاني زيني ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي

تنقل المباراة قناة الرابعة الرياضية العراقية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي موسم 2025-2026، مع تغطية شاملة وتحليل فني قبل وبعد اللقاء.