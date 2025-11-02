نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يسقط في فخ التعادل أمام كومو ويشعل صراع المقدمة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوقف فريق كومو منذ قليل قطار نابولي المنطلق، وذلك في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيريا أي»، حيث انتهت أحداث المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

جاءت المباراة سجالا بين الفريقين حيث كانت السيطرة والاستحواذ النسبي على الكرة من نصيب فريق كومو، بينما كانت النزعة الهجومية الأقوى من نصيب أصحاب الأرض فريق نابولي.

كانت أبرز لقطات المباراة عند الدقيقة 25، حين احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق كومو، سددها المهاجم ألفارو موراتا، وتصدى لها حارس مرمى فريق نابولي فانيا سافيتش.

حاول فريق نابولي في تسجيل هدف على الأقل من أجل إدراك الفوز وتأمين صدارة الدوري الإيطالي، ولكن لم ينجح هجوم نابولي في اقتحام دفاعات كومو.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق نابولي عند النقطة 22 متصدرا جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بينما يأتي فريق كومو في المرتبة الخامسة برصيد 17 نقطة.

يذكر أن فريق روما يأتي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ويخوض مباراة نارية غدا أمام نظيره أي سي ميلان صاحب المرتبة الرابعة برصيد 18 نقطة.