نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" عبر السطور التالية، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

مانشستر سيتي ضد بورنموث، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

آرسنال – 25 نقطة

بورنموث – 18 نقطة

ليفربول – 18 نقطة

توتنهام – 17 نقطة

تشيلسي – 17 نقطة

سندرلاند – 17 نقطة

مانشستر يونايتد – 17 نقطة

مانشستر سيتي – 16 نقطة

كريستال بالاس – 16 نقطة

برايتون – 15 نقطة

أستون فيلا – 15 نقطة

برينتفورد – 13 نقطة

نيوكاسل – 12 نقطة

فولهام – 11 نقطة

إيفرتون – 11 نقطة

ليدز يونايتد – 11 نقطة

بيرنلي – 10 نقاط

نوتينجهام فورست – 6 نقاط

وست هام – 4 نقاط

ولفرهامبتون – نقطتان