نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه المصري البورسعيدي اليوم في الجولة 13 بالدوري المصري.. تعرف على الموعد والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يواجه المصري البورسعيدي اليوم في الجولة 13 بالدوري المصري.. تعرف على الموعد والقناة الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويطمح الأهلي بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب إلى تعويض جماهيره بعد التعادل الإيجابي 1-1 مع بتروجت في الجولة الماضية، وتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري قبل خوض بطولة السوبر المصري في الإمارات، حيث سيواجه سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، جمع خلالها 6 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة، بينما يأتي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل 4 مرات وتلقي هزيمتين.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري



تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي



تُذاع المباراة مباشرة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

الأهلي يقرر رحيل حمزة علاء.. والمصري البورسعيدي الأقرب لضم الحارس في يناير

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، موقف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة في يناير 2026، بعد سلسلة اجتماعات لتحديد احتياجات الفريق واللاعبين الذين لن يكون لهم دور في المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، اتخذ حارس المرمى الشاب حمزة علاء قرارًا نهائيًا بالرحيل عن الأهلي خلال الانتقالات الشتوية، بعد الاتفاق مع إدارة النادي والجهاز الفني على خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة اللعب بانتظام واستعادة مستواه الفني، خاصة بعد خروجه من حسابات المشاركة حيث يحتل المركز الرابع بين حراس الفريق خلف الثلاثي محمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومحمد سيحا.

وأصبح النادي المصري البورسعيدي الأقرب لضم حمزة علاء، بعد دخول مفاوضات جادة مع مسؤولي الأهلي للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى فريق يمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي.