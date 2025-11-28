أزمة في نقابة الموسيقيين المصريين

أزمة في نقابة الموسيقيين المصريينتفاقمت الأزمة داخل نقابة المهن الموسيقية بعدما صعّد الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، خلافه مع النقيب الفنان مصطفى كامل، من خلال تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام يتهمه فيه بالسب والقذف، على خلفية مقطع صوتي متداول اعتبره عبد الباقي مسيئاً وموجهاً ضده بشكل مباشر.

وأوضح عبد الباقي في بلاغه أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن بحسب وصفه تجاوزات لا يمكن قبولها، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقّه ووقف ما وصفه بأنه "تطاول غير مقبول". وأضاف أنه فوجئ بتداول مقطع صوتي يتضمن إساءة علنية له، مؤكداً: "أنا راجل ليّ أسرة وكرامة، ومينفعش أسمع إساءة بالشكل ده وأسكت. اتقال كلام مش مظبوط عني، منها إني بخدم الناس علشان أبقى نقيب، وده غير صحيح تماماً، وبالتالي كان لازم ألجأ للقانون".

وتعود بداية التوتر بين الطرفين إلى تسريب مقطع صوتي منسوب لمصطفى كامل، ظهر فيه ما اعتبره عبد الباقي إساءة مباشرة له، ما دفعه الى الرد عبر فيديو نشره على صفحته في "فيسبوك". وأكد خلاله أنه خدم النقابة وأعضائها مدى سنوات طوال من دون تقصير، قائلاً: "يا ليت الجمعية العمومية كلها تراجع تاريخي.. أيام النقيب السابق هاني شاكر كنت مسؤولاً عن لجنة الخدمات، وفي فترة كورونا نزلت بنفسي كي أوصل الرسائل لبيوت الناس، ووقّعت بروتوكولات مع مستشفيات لصالح الأعضاء".

وشدد على أن أي تشكيك في عمله داخل النقابة يعد، من وجهة نظره، محاولة لإثارة الفتن داخلها، قائلاً: "أي حد بيعترض على مجهودي يبقى بيزايد أو بيحاول يهدم النقابة".

وتثير الأزمة المفتوحة بين الطرفين تفاعلاً واسعاً داخل الوسط الفني، وسط ترقب لنتائج التحقيقات القانونية التي ستحدد اتجاه المشهد داخل نقابة المهن الموسيقية في الفترة المقبلة.