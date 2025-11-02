نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Yalla Sport Live Manchester City vs Bournemouth | في الدوري الانجليزي الممتاز شاهد البث مجانا في المقال التالي

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب الاتحاد، حيث يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره بورنموث ضمن منافسات الجولة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة. يدخل السيتي اللقاء بطموح مواصلة الانتصارات ومطاردة صدارة البريميرليج، بينما يسعى بورنموث لتقديم أداء قوي أمام حامل اللقب والخروج بنتيجة إيجابية.

مانشستر سيتي يدخل اللقاء بثقة البطل

يخوض فريق مانشستر سيتي المباراة بروح عالية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية على المستويين المحلي والأوروبي، بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا الذي يعتمد على أسلوب السيطرة والاستحواذ منذ بداية اللقاء. ويقود النجم إيرلينج هالاند الخط الأمامي بمعنويات مرتفعة بعد تألقه الكبير في المباريات الأخيرة، إلى جانب دعم من دي بروين وفودين وبرناردو سيلفا.

بورنموث يطمح لمفاجأة أمام العملاق السماوي

في المقابل، يدخل بورنموث اللقاء مدركًا صعوبة المهمة، لكنه يسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام البطل، خاصة وأن الفريق يعتمد على السرعات والهجمات المرتدة عبر لاعبين مثل سولانكي وكلويفرت، مع تركيز دفاعي لمحاولة إيقاف قوة هجوم مانشستر سيتي.

أهمية المباراة للفريقين

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين؛ فـ السيتي يريد الحفاظ على موقعه في القمة وعدم فقد أي نقاط في سباق اللقب، بينما يسعى بورنموث للهروب من مراكز الخطر وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمام أحد أقوى فرق أوروبا.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل يضم: إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، دياز، أكي، وجوسكو في الدفاع، رودري ودي بروين في الوسط، بينما يقود الهجوم فودين، برناردو، ودعم من النرويجي إيرلينج هالاند.

أما بورنموث فمن المتوقع أن يعتمد على نيتو في المرمى، زابارني وميفا في الدفاع، وبيلينج وسولانكي في الهجوم.

كيفية مشاهدة المباراة

تُبث المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، كما يمكن مشاهدتها من خلال خدمة البث المباشر على تطبيق TOD أو beIN Connect، بجودة عالية وتعليق عربي مميز.

الجماهير حول العالم تترقب هذه المواجهة المثيرة بين مانشستر سيتي وبورنموث، حيث يسعى جوارديولا ولاعبوه لتأكيد التفوق، بينما يحلم بورنموث بكتابة صفحة جديدة في تاريخه بالخروج من ملعب الاتحاد بنتيجة إيجابية.