نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. بث مباشر الأهلي يواجه المصري البورسعيدي اليوم في مواجهة حاسمة بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يواجه المصري البورسعيدي اليوم في مواجهة حاسمة بالدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة قوية أمام المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، على استاد برج العرب، وسط متابعة جماهيرية كبيرة لما تحمله المواجهة من تاريخ وحساسية بين الفريقين.

طموح الأهلي نحو الصدارة



يدخل الأهلي اللقاء وعينه على القمة بعد أن جمع 22 نقطة من 11 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4، وتلقى هزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف. ويأمل الفريق في استعادة الصدارة قبل فترة التوقف الدولية لتعزيز فرصه في المنافسة على لقب الدوري.

المصري البورسعيدي يسعى لتحدي البطل



يأتي المصري البورسعيدي بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 5 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين، وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف. ويطمح الفريق في الفوز على الأهلي لتعزيز موقعه بين كبار الدوري ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

موعد المباراة والقناة الناقلة



تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب، وتُذاع مباشرة عبر قناة ON Time Sports 1 HD، التي خصصت استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء لمتابعة الأداء الفني وتقييم اللاعبين.

سجل المواجهات التاريخية بين الأهلي والمصري



التقى الفريقان في 129 مباراة بالدوري منذ أول مواجهة في 1948، فاز الأهلي في 73 مباراة مقابل 20 فوزًا للمصري، وتعادلا في 36 لقاءً. سجل الأهلي 187 هدفًا مقابل 94 هدفًا للمصري. آخر مواجهة بينهما انتهت بفوز الأهلي 4-2 في مايو الماضي، بينما كان أكبر فوز للمصري 3-0 مرتين فقط، وأبرز هدافي اللقاءات التاريخية هم السيد الضيظوي، صالح سليم، محمود الخطيب، شريف عبد المنعم وحسام حسن.

تردد قناة أون تايم سبورت

نايل سات: 11862 – 27500

عرب سات: 10853 – 27500

الأهلي يقرر رحيل حمزة علاء.. والمصري البورسعيدي الأقرب لضم الحارس في يناير

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، موقف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة في يناير 2026، بعد سلسلة اجتماعات لتحديد احتياجات الفريق واللاعبين الذين لن يكون لهم دور في المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، اتخذ حارس المرمى الشاب حمزة علاء قرارًا نهائيًا بالرحيل عن الأهلي خلال الانتقالات الشتوية، بعد الاتفاق مع إدارة النادي والجهاز الفني على خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة اللعب بانتظام واستعادة مستواه الفني، خاصة بعد خروجه من حسابات المشاركة حيث يحتل المركز الرابع بين حراس الفريق خلف الثلاثي محمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومحمد سيحا.

وأصبح النادي المصري البورسعيدي الأقرب لضم حمزة علاء، بعد دخول مفاوضات جادة مع مسؤولي الأهلي للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى فريق يمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي.