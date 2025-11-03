نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال أوفيدو ضد أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق ريال أوفيدو نظيره أوساسونا مساء اليوم الاثنين، الموافق 3 نوفمبر 2025، على ملعب كارلوس تارتيير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعيتهما في جدول الترتيب.

يدخل أوساسونا اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وست هزائم، ويأمل في العودة إلى سكة الانتصارات بعد تراجع نتائجه في الجولات الأخيرة.

أما ريال أوفيدو، فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد وسبع هزائم، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد فوز مهم يساعده في الهروب من مراكز الهبوط.

موعد مواجهة ريال أوفيدو ضد أوساسونا في الليجا

تقام المباراة اليوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت عُمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال أوفيدو في الليجا

تنقل المباراة شبكة بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعرض تحديدًا على قناة beIN Sports HD2.