نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2025-2026 وسط صراع مثير على القمة، حيث يواصل ريال مدريد بقيادة الإسباني تشابي ألونسو أداءه القوي، بينما يحاول برشلونة ملاحقته وتقليص الفارق، في ظل منافسة متوازنة من فياريال وأتلتيكو مدريد.

منذ تولي تشابي ألونسو القيادة الفنية لـ "الميرنجي"، استعاد الفريق استقراره التكتيكي، ونجح في تطوير أسلوب اللعب القائم على السيطرة والضغط العالي، ليواصل ريال مدريد تصدره للجدول بثقة وثبات، بعد أن قدّم واحدة من أفضل انطلاقاته في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الإطار، تستعرض بوابة دوت الخليج الرياضي لمتابعيها جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة اليوم بين ريال أوفيدو وأوساسونا، في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين

1- ريال مدريد – 30 نقطة

2- برشلونة – 25 نقطة

3- فياريال – 23 نقطة

4- أتلتيكو مدريد – 22 نقطة

5- ريال بيتيس – 19 نقطة

6- إسبانيول – 18 نقطة

7- خيتافي – 17 نقطة

8- ألافيس – 15 نقطة

9- إلتشي – 14 نقطة

10- ريال فابيكانو – 14 نقطة

11- أتلتيك بيلباو – 14 نقطة

12- سيلتا فيجو – 13 نقطة

13- إشبيلية – 13 نقطة

14- ريال سوسيداد – 12 نقاط

15- أوساسونا – 10 نقاط

16- ليفانتي – 9 نقاط

17- ريال مايوركا – 9 نقاط

18- فالنسيا – 9 نقاط

19- ريال أوفيدو – 7 نقاط

20- جيرونا – 7 نقاط