نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الهلال السعودي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا 2025-2026

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة قوية ضد الغرافة القطري اليوم الاثنين في الثامنة والربع مساءً على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026. الهلال يدخل المباراة وهو متسلح بسجل مميز أمام الغرافة، بعد فوزه في خمس من المباريات السبع السابقة بين الفريقين، بما في ذلك آخر مواجهتين، مما يمنحه الثقة قبل هذه الجولة الحاسمة.

رغم قوة الغرافة واعتماده على عاملي الأرض والجمهور، فإن الفريق القطري حقق فوزًا وحيدًا على الهلال عام 2010 بنتيجة 4-2، فيما انتهت مباراة أخرى بينهما بالتعادل 3-3 في مارس 2012. الهلال حقق آخر فوز له على الغرافة في النسخة الماضية من البطولة بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كل من البرازيلي ماركوس ليوناردو والصربيين سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش. الهلال يتصدر ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات، بينما يحتل الغرافة المركز الثامن بثلاث نقاط فقط، بعد فوز في مباراة وخسارتين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تُقام مباراة الهلال والغرافة على ملعب ثاني بن جاسم في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناتي beIN Sports 1 HD والكاس 5 HD.

ويعتمد الغرافة على عاملي الأرض والجمهور لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم السعودي أو الخروج بالتعادل على الأقل، بعد أن تكبد هزيمة ثقيلة أمام الأهلي السعودي برباعية نظيفة في الجولة السابقة.

وتقام مرحلة دوري المجموعات بنظام 8 مباريات لكل فريق، على أن يتأهل أفضل ثمانية أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، فيما ستقام مباريات ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل المقبل.

ويعول الهلال على قوة خط هجومه بقيادة نجومه المعروفين بالسرعة والدقة في إنهاء الهجمات، إلى جانب صلابة الدفاع والحارس الأساسي، للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في البطولة حتى الآن. ويسعى المدرب **سيموني إنزاجي** لتطبيق أسلوبه التكتيكي المعتاد، مع مراعاة الضغط العالي على حامل الكرة من جانب الغرافة ومحاولة استغلال أي ثغرات في الدفاع القطري خلال الهجمات المرتدة.

من جانبه، سيحاول الغرافة القطري الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، بالاعتماد على تحركاته السريعة في الجهة اليمنى واليسرى، لإرباك دفاع الهلال وإجباره على ارتكاب الأخطاء. وتعتبر المباراة فرصة للغرافة لاستعادة الثقة بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الماضية، فيما يسعى الهلال لتأكيد جدارته بالصدارة وتحقيق بداية قوية نحو التأهل لدور الـ16 دون مفاجآت.

