تردد قناة بي إن سبورت 1HD على نايل سات 2025 لمتابعة مباراة الهلال ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا 2025-2026

أحمد جودة - القاهرة

قناة بي إن سبورت 1HD من أبرز القنوات الرياضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم بثًا مباشرًا لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، وكأس العالم لكرة القدم بجودة عالية. يمكن استقبال قناة beIN SPORTS 1HD عبر نايل سات على التردد 12264، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، وتصحيح الخطأ 2/3، باستخدام نظام البث 8PSK. القناة جزء من شبكة قنوات بي إن سبورتس التي تضم أكثر من 16 قناة رياضية تغطي أهم البطولات العالمية.

تردد قناة بي إن سبورت 1HD لمتابعة مباراة مباراة الهلال

تُقام مباراة الهلال والغرافة على ملعب ثاني بن جاسم في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناتي beIN Sports 1 HD والكاس 5 HD.

ويعتمد الغرافة على عاملي الأرض والجمهور لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم السعودي أو الخروج بالتعادل على الأقل، بعد أن تكبد هزيمة ثقيلة أمام الأهلي السعودي برباعية نظيفة في الجولة السابقة.

وتقام مرحلة دوري المجموعات بنظام 8 مباريات لكل فريق، على أن يتأهل أفضل ثمانية أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، فيما ستقام مباريات ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل المقبل.

ويعول الهلال على قوة خط هجومه بقيادة نجومه المعروفين بالسرعة والدقة في إنهاء الهجمات، إلى جانب صلابة الدفاع والحارس الأساسي، للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في البطولة حتى الآن. ويسعى المدرب سيموني إنزاجي لتطبيق أسلوبه التكتيكي المعتاد، مع مراعاة الضغط العالي على حامل الكرة من جانب الغرافة ومحاولة استغلال أي ثغرات في الدفاع القطري خلال الهجمات المرتدة.

من جانبه، سيحاول الغرافة القطري الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، بالاعتماد على تحركاته السريعة في الجهة اليمنى واليسرى، لإرباك دفاع الهلال وإجباره على ارتكاب الأخطاء. وتعتبر المباراة فرصة للغرافة لاستعادة الثقة بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الماضية، فيما يسعى الهلال لتأكيد جدارته بالصدارة وتحقيق بداية قوية نحو التأهل لدور الـ16 دون مفاجآت.